⚡️На территории Карадагского природного заповедника создадут карбоновый полигон «Уже есть проект создания карбонового полигона на территории Карадагского природного заповедника.
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⚡️На территории Карадагского природного заповедника создадут карбоновый полигон «Уже есть проект создания карбонового полигона на территории Карадагского природного заповедника.