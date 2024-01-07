Жительница Торжка стала жертвой мошенников при попытке сдать квартиру

В торжокское отделение полиции поступило заявление о мошенничестве от 39-летней местной жительницы. Как выяснилось, что женщина собиралась сдать квартиру и разместила соответствующее объявление на одном из сайтов.
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