Сахалинские военнослужащие захватили бронетранспортер ВСУ Mastiff

Вражеский БТР получил несколько попаданий кумулятивными снарядами Российское подразделение захватило британский бронетранспортер Mastiff семейства Cougar, который был подбит в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии