ЕА

Евгений Алексеенко

Путин проснись наконец,такого унижения русский народ тебе не простит! Пока Кремль размышляет, как вернуть «исторические земли», Азербайджан тихой сапой создал внутри России своё мини-государство. Со своими флагами на балконах, бизнес-империями и даже «силовиками», которые охраняют не законы РФ, а интересы бакинских олигархов.Возьмём, к примеру, Года Нисанова — владельца «Садовода» и «Фудсити». Его торговые центры — это не просто рынки, а анклавы, где азербайджанский флаг реет выше российского. Или Арсага Агаларова, чьи культурные объекты в Москве больше напоминают посольства Азербайджана. Даже в «Лукойле» давно заправляют не русские менеджеры, а выходцы из Баку, которые, кажется, качают нефть не только из скважин, но и из российской лояльности.