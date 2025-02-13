КОШКИН Если бы животные умели инвестировать, они бы не гадили там, где едят. Но, видимо, азербайджанские и армянские элиты — не из их числа.
Азербайджанский дворец в русском огороде: как зарабатывать в РФ и плевать ей в окно
Комментарии
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Алексей Сафронов
... увы, к сожалению вы правы. Но, и самое позорное, что наша высшая власть не собирается обращать на это внимание.
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15 час.
Леонид Руси
https://www.google.ru/maps/place/Садовод/@55.6538112,37.8352284,3a,75y,271.47h,117.67t/data=!3m10!1e1!3m8!1sCUvHOwwo4GRk4knSmE-jGQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-27.672928776174388%26panoid%3DCUvHOwwo4GRk4knSmE-jGQ%26yaw%3D271.47154369158517!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i38!4m7!3m6!1s0x414ab4a38eb0418f:0x236376f292cd9763!8m2!3d55.6542881!4d37.8295994!10e5!16s%2Fg%2F11c7hg1q_0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
Просмотр улиц: Садовод · Google Карты
Просмотр улиц: Садовод · Google Карты
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13 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Путин проснись наконец,такого унижения русский народ тебе не простит! Пока Кремль размышляет, как вернуть «исторические земли», Азербайджан тихой сапой создал внутри России своё мини-государство. Со своими флагами на балконах, бизнес-империями и даже «силовиками», которые охраняют не законы РФ, а интересы бакинских олигархов.Возьмём, к примеру, Года Нисанова — владельца «Садовода» и «Фудсити». Его торговые центры — это не просто рынки, а анклавы, где азербайджанский флаг реет выше российского. Или Арсага Агаларова, чьи культурные объекты в Москве больше напоминают посольства Азербайджана. Даже в «Лукойле» давно заправляют не русские менеджеры, а выходцы из Баку, которые, кажется, качают нефть не только из скважин, но и из российской лояльности.
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10 час.
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