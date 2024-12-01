Карен Шахназаров: "Умные люди поймут, а дуракам не надо"

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это в назидание для России, что все надо доводить до логического конца. Освобождать всю территорию надо было Сирии, Надо было создавать прокси боевиков, подконтрольных Сирии и России и снабжать их вооружение, для атак и вытеснение американцев с территории Сирии, создавать проблемы Израилю, которые подконтрольны англосаксам, жидомасонам, ША и их союзникам, не доверяя туркам. Нет ни когда союзников в войне, есть те кто преследует свои меркантильные интересы. То что произошло показывает, если Россия не закончит СВО на западных границах то рано или поздно такая же ситуация будет и с укропией и их террористическим режимом. Абхазия, Грузия, Армения, средняя азия, Сирия и т.д. нужны англосаксам, жидомасонам, США и их союзникам, для торга с России по переговорам по укропии. Ни каких голубых касок, уступок, полна зачистка всей территории или безоговорочная капитуляция, без всяких условий со стороны террористической шайки Зе и на условиях России.