Держится не хуже гель-лака: 3 секрета с которыми обычный лак приобретает супер-стойкость

Как правило, гель-лак держится на ногтях 3-4 недели. Иногда, конечно, этот срок может быть и дольше, но ногти отрастают настолько, что такой маникюр не только выглядит некрасиво, но еще и травмоопасен для ногтей.
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