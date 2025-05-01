Русские войска: значительный прорыв в центре Часова Яра на Донбассе

Русские силы продвинулись в Часове Яре, заняв важные позиции в центре города. Военный эксперт Андрей Марочко отмечает успешное продвижение по улице Горького и планы взятия укрепрайона ВСУ, что ускорит развитие успеха на этом направлении.
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