NASA признала: США не смогут вернуться на Луну без SpaceX и Blue Origin

Айзекман заявил, что без частных компаний американская лунная программа просто не справится Глава NASA Джаред Айзекман фактически признал зависимость США от частного космического сектора в лунной гонке.
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