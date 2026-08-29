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NASA признала: США не смогут вернуться на Луну без SpaceX и Blue Origin

NASA признала: США не смогут вернуться на Луну без SpaceX и Blue Origin

Айзекман заявил, что без частных компаний американская лунная программа просто не справится Глава NASA Джаред Айзекман фактически признал зависимость США от частного космического сектора в лунной гонке.

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