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Бьянка Андрееску: «Обследование выявило небольшой стрессовый перелом в спине»

«Во время матча в Вашингтоне я начала испытывать боль в спине, она усугублялась, но я делала все, чтобы в Монреале сыграть на высочайшем уровне.

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