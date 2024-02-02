О чем говорят цитаты из китайской философской классики в речах Си Цзиньпина

Общеизвестно, что Китай – страна древней культуры и глубокой мудрости. Но странное дело – когда мы встречаем эту мудрость в переводах речей лидеров КНР на русский язык, она частенько оставляет привкус банальностей в стиле «за все хорошее против всего плохого».