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О чем говорят цитаты из китайской философской классики в речах Си Цзиньпина

О чем говорят цитаты из китайской философской классики в речах Си Цзиньпина

Общеизвестно, что Китай – страна древней культуры и глубокой мудрости. Но странное дело – когда мы встречаем эту мудрость в переводах речей лидеров КНР на русский язык, она частенько оставляет привкус банальностей в стиле «за все хорошее против всего плохого».

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