Туристы в Геленджике не смогут полетать на парашютах и дельтапланах: введен запрет

Полетать на дельтапланах и парашютах в Геленджике у туристов не получиться. В городе действует запрет на использование квадрокоптеров, дельтапланов и парашютов (парасейлинга).
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