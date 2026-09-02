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Царьград

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Путин поблагодарил офицеров и ветеранов за выбор и вклад в молодёжь

Путин поблагодарил офицеров и ветеранов за выбор и вклад в молодёжь

Владимир Путин на открытии новых центров "Воин" выразил благодарность офицерам и ветеранам боевых действий за их выбор и работу с молодёжью, отметив значимость их вклада в развитие будущих поколений.

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