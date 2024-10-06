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Очарование «Девушки с жемчужной сережкой» получило научное обоснование

Очарование «Девушки с жемчужной сережкой» получило научное обоснование

Фото: bloomberg.com Исследование, основанное на методах электроэнцефалографии и магнитно-резонансной томографии, продемонстрировало, что произведения искусства вызывают значительно более интенсивный отклик в человеческом мозгу, когда зрители наблюдают за картинами в музее, а не за их репродукциями.

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