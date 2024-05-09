Польша выдала Киеву сбежавшего от призыва украинца

Польша отдала Украине нелегально пересекшего границу военнообязанного украинца. Это было сделано в рамках реадмиссии (согласие государства на прием своих граждан), передает Западное управление Госпогранслужбы республики на своей странице в социальной сети.
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