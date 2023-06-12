SIPRI: Россия и США наращивают ядерный арсенал на фоне конфликта на Украине

Девять ядерных государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, разворачивая новые системы вооружений с ядерными зарядами либо способные их нести.