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SIPRI: Россия и США наращивают ядерный арсенал на фоне конфликта на Украине

SIPRI: Россия и США наращивают ядерный арсенал на фоне конфликта на Украине

Девять ядерных государств — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, разворачивая новые системы вооружений с ядерными зарядами либо способные их нести.

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