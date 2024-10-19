Я твоё, Марусь, меню исключительно ценю…

ГМ

Геннадий Малахов

Это всемирный жидовский заговор против человечества! У жидов есть план поубавить численность человечества. Чтобы оно работало на их корпорации, а потом человек состарившийся как можно меньше находился на пенсии путем повышения пенсионного возраста. Больных должно быть как можно меньше - путем повышения цен на лекарства! Продукты не должны поддерживать жизнедеятельность пенсионеров! Просто отработал человек свой продуктивный срок и.