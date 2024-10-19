ОЛЕГ ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. Если пану взять фунт Зелен-ушки, поместить её в Бидон, посыпать сверху свежим Рют-те, по-шольц-ить, добавить сушеный Грибаус-кайте, взбить всё это потужным Стар-мером, намазать на Хар-рис, выбросить в мусорное ведро вместе с Харрис - мы получим план победы над ПУТИНЫМ.
Я твоё, Марусь, меню исключительно ценю…
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Бред кокаинового недоноска, пора отправить к праотцам....
Ответить
17 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Это всемирный жидовский заговор против человечества! У жидов есть план поубавить численность человечества. Чтобы оно работало на их корпорации, а потом человек состарившийся как можно меньше находился на пенсии путем повышения пенсионного возраста. Больных должно быть как можно меньше - путем повышения цен на лекарства! Продукты не должны поддерживать жизнедеятельность пенсионеров! Просто отработал человек свой продуктивный срок и.
Ответить
15 час.
РУ
Раиса Утропова
Ресурсы Украины против народа.
Ответить
35 мин.
Свежие комментарии