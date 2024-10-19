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  • Татьяна Карасева
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    Ну хитрюга Путин ! 😋 Он здорово поддел всех  участников этой сходки -  посмотреть на его инициативу о Соглашении про...«Я специально туд...

Я твоё, Марусь, меню исключительно ценю…

Я твоё, Марусь, меню исключительно ценю…

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. Если пану взять фунт Зелен-ушки, поместить её в Бидон, посыпать сверху свежим Рют-те, по-шольц-ить, добавить сушеный Грибаус-кайте, взбить всё это потужным Стар-мером, намазать на Хар-рис, выбросить в мусорное ведро вместе с Харрис - мы получим план победы над ПУТИНЫМ.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Бред кокаинового недоноска, пора отправить к праотцам....
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17 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Это всемирный жидовский заговор против человечества! У жидов есть план поубавить численность человечества. Чтобы оно работало на их  корпорации, а потом человек состарившийся как можно меньше находился на пенсии путем повышения пенсионного возраста. Больных должно быть как можно меньше - путем повышения цен на лекарства! Продукты не должны поддерживать жизнедеятельность пенсионеров! Просто отработал человек свой продуктивный срок и.
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15 час.
РУ
Раиса Утропова
Ресурсы Украины против народа.
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35 мин.

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