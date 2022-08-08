Синоптики спрогнозировали аномальную жару в регионах

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, наиболее сильная жара будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал - «температура прогнозируется на 4–6°C выше нормы, будет зашкаливать за 30 градусов».