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46 электрозаправок хотят установить в 2021 году на международных трассах городов РК

46 электрозаправок хотят установить в 2021 году на международных трассах городов РК

Астана. 15 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. 46 электрозаправочных станций (ЭЗС) планируется установить в 2021 году на международных трассах городов Казахстана, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

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