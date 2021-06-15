46 электрозаправок хотят установить в 2021 году на международных трассах городов РК

Астана. 15 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. 46 электрозаправочных станций (ЭЗС) планируется установить в 2021 году на международных трассах городов Казахстана, сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.