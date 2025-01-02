Футболиста «Краснодара» хотят видеть в Европе, зарплата Кварацхелии увеличится в 4 раза. Трансферы и слухи дня

Собрали главное к утру.Что в России«Ростов» предлагал за защитника «Левски» 1 млн евроlevski.bgРоссийский футбольный клуб «Ростов» предлагал за защитника болгарского «Левски», бразильца Майкона 1 миллион евро.
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