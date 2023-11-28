Жена Плахотнюка хочет вернуть себе виллу в Швейцарии

Жена бывшего лидера демократов Влада Плахотнюка оспорила решение суда первой инстанции, который постановил прекратить процесс, в котором Оксана Килдеску требует снятия ареста с виллы стоимостью миллион евро в Швейцарии, зарегистрированной на ее имя.