В «СберАвто» назвали тройку самых популярных авто в России в 2024 году

Самыми популярными в 2024 году у граждане России стали автомобили марок Lada, Kia и Hyundai, об этом 4 января сообщили РИА Новости со ссылкой на сервис для выбора, покупки и продажи автомобиля «СберАвто».
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