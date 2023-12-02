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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» при тен Хаге еще не обыгрывал в гостях команды из топ-8 АПЛ. Последняя победа была при Сульшере в 2021-м, с тех пор – 10 поражений за 13 матчей

«МЮ» при тен Хаге еще не обыгрывал в гостях команды из топ-8 АПЛ. Последняя победа была при Сульшере в 2021-м, с тех пор – 10 поражений за 13 матчей

Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Ньюкаслу» на «Сент-Джеймс Парк» со счетом 0:1. За полтора сезона при нидерландском специалисте «МЮ» ни разу не выигрывал на поле команд, идущих перед началом тура в первой восьмерке.

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