«МЮ» при тен Хаге еще не обыгрывал в гостях команды из топ-8 АПЛ. Последняя победа была при Сульшере в 2021-м, с тех пор – 10 поражений за 13 матчей

Сегодня команда Эрика тен Хага уступила «Ньюкаслу» на «Сент-Джеймс Парк» со счетом 0:1. За полтора сезона при нидерландском специалисте «МЮ» ни разу не выигрывал на поле команд, идущих перед началом тура в первой восьмерке.