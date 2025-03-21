Столичный аэропорт закрыли на сутки: названа причина пожара в западном Лондоне

Лондонский аэропорт Хитроу будет закрыт весь день в пятницу после того, как пожар на электрической подстанции, питающей воздушную гавань британской столицы, вызвал “значительное отключение электроэнергии” и оставил тысячи домов без света.
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