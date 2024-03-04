Суэцкий канал захотели расширить

В Египте захотели расширить Суэцкий канал для ускорения транзита судов. По словам главы администрации Суэцкого канала Усамы Раби, проект предполагает превращение двух однополосных участков канала в двухполосные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии