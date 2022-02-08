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Российский корабль-разведчик подошел на расстояние 20 миль к побережью украинской Одессы

Российский корабль-разведчик подошел на расстояние 20 миль к побережью украинской Одессы

Российский разведывательный корабль подошел на расстояние 20 миль к побережью Одессы. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

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