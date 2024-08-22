Ученые обнаружили, что высокодозная химиотерапия помогает пациентам с раком молочной железы выживать дольше

По мнению группы исследователей, возглавляемой Каролинским институтом (Karolinska Institutet), адъювантная химиотерапия с высокой дозой может повысить выживаемость пациентов с агрессивным раком молочной железы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии