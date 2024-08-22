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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Ученые обнаружили, что высокодозная химиотерапия помогает пациентам с раком молочной железы выживать дольше

По мнению группы исследователей, возглавляемой Каролинским институтом (Karolinska Institutet), адъювантная химиотерапия с высокой дозой может повысить выживаемость пациентов с агрессивным раком молочной железы.

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