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Жители Ивановки страдают от ежедневных отключений электроэнергии

Жители Ивановки страдают от ежедневных отключений электроэнергии

Жители поселка Ивановка в Черновском районе Читы сообщают о регулярных отключениях электроэнергии. По словам местных жителей, перебои с электричеством стали практически ежедневным явлением, что значительно осложняет жизнь населения.

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