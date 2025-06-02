Жители Ивановки страдают от ежедневных отключений электроэнергии

Жители поселка Ивановка в Черновском районе Читы сообщают о регулярных отключениях электроэнергии. По словам местных жителей, перебои с электричеством стали практически ежедневным явлением, что значительно осложняет жизнь населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии