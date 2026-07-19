Главные ошибки в плодовом саду в августе: Что нельзя оставлять на потом

Август в плодовом саду - время наведения порядка и подготовки к следующему году. С одной стороны, продолжается сбор яблок, груш и ягод, с другой - самое время заняться санитарной обрезкой и оздоровлением деревьев и кустарников.
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