В Ленобласти завершено расследование дела о смерти ребенка из-за неосторожности мастера строительных работ

Было собрано достаточно доказательств Кингисеппский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении мастера участка строительно-монтажных работ.
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