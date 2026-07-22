Рубцовчанин хотел вызвать девушку, а в итоге скоротал вечер, переводя деньги мошенникам

Все началось с внесения предоплаты и залога В Алтайском крае мошенники обманули 24-летнего жителя Рубцовска, который нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и перешел по ссылке, сообщает региональное МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии