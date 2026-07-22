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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Рубцовчанин хотел вызвать девушку, а в итоге скоротал вечер, переводя деньги мошенникам

Рубцовчанин хотел вызвать девушку, а в итоге скоротал вечер, переводя деньги мошенникам

Все началось с внесения предоплаты и залога В Алтайском крае мошенники обманули 24-летнего жителя Рубцовска, который нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и перешел по ссылке, сообщает региональное МВД.

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