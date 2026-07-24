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Житель Новосибирской области снял на видео диких кабанов в своём дворе

Житель Новосибирской области снял на видео диких кабанов в своём дворе

В селе Плотниково Новосибирской области местный житель стал свидетелем необычного ночного визита — камеры видеонаблюдения запечатлели двух диких кабанов, бесцеремонно расхаживающих по его приусадебному участку.

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