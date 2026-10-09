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«То, как американцы возят мордой по навозу европцев, не может не радовать»: эксперт

Госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление, которое в Европе наверняка восприняли болезненно: по его словам, европейские страны должны быть готовы защищать себя самостоятельно.

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