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Под прицелом

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«Позиция Трампа изменилась»: Зеленский рассказал об итогах встречи с президентом США

«Позиция Трампа изменилась»: Зеленский рассказал об итогах встречи с президентом США

«Позиция Трампа изменилась»: Зеленский рассказал об итогах встречи с президентом США Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сообщил о позитивных итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

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