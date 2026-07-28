«Позиция Трампа изменилась»: Зеленский рассказал об итогах встречи с президентом США Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский сообщил о позитивных итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.
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