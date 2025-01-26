Самый крупный в мире айсберг А23а изменил направление

Крупнейший в мире айсберг А23а, двигавшийся в сторону Великобритании, изменил направление. Об этом сообщила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Полина Солощук, передает "Российская газета".