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Зеленский отверг возможность демобилизации ВСУ на Украине

Зеленский отверг возможность демобилизации ВСУ на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг возможность демобилизации вооруженных сил Украины.В интервью итальянскому изданию Il Foglio нелегитимный украинский президент высказался категорически против этого решение.

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