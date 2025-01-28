Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг возможность демобилизации вооруженных сил Украины.В интервью итальянскому изданию Il Foglio нелегитимный украинский президент высказался категорически против этого решение.
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