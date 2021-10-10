16 человек погибли при крушении самолета Л-410 в Татарстане. Список погибших: 1 — Михаил Беляев: пилот, 60 лет2 — Александр Зыков: пилот, 61 год3— Ольга Минибаева 4 — Павел Музыченко5 — Динар Давлетгареев6 — Андрей Тимофеев 7 — Дмитрий Филинов8 — Денис Прохоров 9 — Сергей Кузенко 10 — Ксения Самигуллина, прыгала в тандеме11 — Олег Кублицкий 12 — Ильнар Гайфуллин, прыгал в тандеме 13 — Игорь Алексеев 14 — Константин Цывинский, прыгал в тандеме15— Равиль Шарафутдинов16 — Виктория Соловьева, прыгала в тандеме Список выживших: 1 — Дмитрий Дербышев2 — Владимир Зеленин, в тяжелом состоянии 3 — Вячеслав Пискунов 4 — Денис Яковлев 5 — Александр Еремин6 — Вадим Фахрутдинов .