Результаты всероссийских соревнований «Кубок Черного моря» 2023

6-7 мая 2023 года в Анапе прошли всероссийские соревнования «Кубок Черного моря» 2023. В весовых категориях, ката и ката-группе состязались 1117 участников из 22 регионов.
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