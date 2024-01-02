Первая новинка Geely в 2024 году. Анонсирован Geely Haoyue Pro – клон российского Livan X6 Pro

Geely сегодня опубликовала изображения своего нового кроссовера Haoyue Pro. Судя по названию, это «брат» Okavango (в Китае эта модель называется Haoyue, а в новом поколении – Haoyue L), но если судить по внешнему виду и интерьеру, то это клон российского Livan X6 Pro: машины разнятся только эмблемами.
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