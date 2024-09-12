Зеленский заявил, что никому не давал полномочий на переговоры с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя сообщения о «секретных» переговорах при посредничестве Катара и Турции о временном отказе от атак по энергетической инфраструктуре, заявил, что он никому не давал полномочий для переговоров с Россией.
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