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«Спасибо, дети». Тарасова посетила тренировку группы Тутберидзе в Новогорске и получила букет цветов от Акатьевой

Заслуженный тренер СССР Татьяны Тарасовой посетила тренировку группы Этери Тутберидзе в Новогорске. Первый канал показал сюжет, в котором фигуристки и тренерский штаб встретили Тарасову с букетом цветов.

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