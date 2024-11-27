Фраза «Что за баран на дороге!», брошенная одним водителем в сторону другого авто, еще никогда не была так справедлива.
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Фраза «Что за баран на дороге!», брошенная одним водителем в сторону другого авто, еще никогда не была так справедлива.