Американец, побывав в России, сказал, что мы живем скудно. Чего, по его мнению, у нас нет

Alex Nемо

Он только забыл что в той самой Алабаме может быть и есть телек в каждой комнате, вот только пользуются ими в основном для компьютерных игрушек и просмотра сериалов. А вот в квартирах которые сдают хотя бы даже на месяц ничего подобного нет! А если хочешь то нужно заранее договариваться с хозяином за отдельную плату. Да и насчет биде и умных домов тоже врёт. Я живу правда не в Алабаме, но можете мне поверить - при доходе в 300 тысяч в год вам дай бог хотя бы купить себе квартиру, о доме можно мечтать только в кредит и при условии что вы можете в своём банке наскрести как минимум 20% (плюс всяко-разные платежи по налогам, риелтору и т.д.) от стоимости дома вперёд! И если вы думаете что это будет дом в который вы можете прям сразу въехать и жить, то вы ошибаетесь. Вам еще придётся серьезно потратится на ремонт, замену встроенной мебели, ремонт или замену полов и т.д. Про новый дом (только что построенный) в хорошем районе можете даже не рассчитывать, если только вы уже не мультимиллионер! И еще один такой смешной вопрос - а как он приехал в Россию? Я таки не могу получить визу более 3 лет! Консульство даже заявки не принимает!