Daily Storm

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Володин объявил об окончании «эпохи паразитизма» для стран G7, зависимых от энергоресурсов России

Володин объявил об окончании «эпохи паразитизма» для стран G7, зависимых от энергоресурсов России

Председатель Госдумы отметил, что государствам G7 не получится « по дешевке» брать у РФ нефть и газПредседатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что страны G7 решением ввести «потолок» цен на российские нефть и газ признают неэффективность санкций, которые ввели ранее против Москвы.

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