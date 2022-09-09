Володин объявил об окончании «эпохи паразитизма» для стран G7, зависимых от энергоресурсов России

Председатель Госдумы отметил, что государствам G7 не получится « по дешевке» брать у РФ нефть и газПредседатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что страны G7 решением ввести «потолок» цен на российские нефть и газ признают неэффективность санкций, которые ввели ранее против Москвы.
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