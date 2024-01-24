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В мире скоро появятся первые долларовые триллионеры

В мире скоро появятся первые долларовые триллионеры

Исследователи из международного объединения организаций Oxfam, специализирующегося на проблемах неравенства и бедности, предсказывают, что первый долларовый триллионер появится в мире в течение следующих десяти лет.

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Комментарии
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Олег Орлов
Ну что тут скажешь... Продукты разработчиков приносят триллионы... Ну а сколько должен платить например тот, кто из глины золото предложит способ получать, тем кто в его установку глину кидает... Очевидно столько, сколько труд стоит на рынке... Не будет же любой разумный человек, платить если ему яму ввелпают за 1000 рублей платить в три раза больше... Проблема в том, что новых разработчиков достаточно мало, чтобы обеспечить конкуренцию на рынке труда... Аргумент таких толстосумов прост, за воротами таких как вы толпы стоят... А вот когда потребность в труде возрастет, и труд будет более высоко оплачиваться.  К сожалению это так...
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