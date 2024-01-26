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Пьяная в хлам Екатерина Ивановна Бородина на элитной иномарке убила человека и получила… условно! Цена вопроса 2 млн рублей

Актёру Ефремову за пьяное смертельное ДТП дали 8 лет. Простого человека посадят лет на 10. А водителю-пьянице Екатерине Бородиной за одного убитого пешехода и одного покалеченного дали 5 лет и те УСЛОВНО! Рассказываем историю о госпоже на люксовом внедорожнике, смертельном ДТП и трех побитых ….

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