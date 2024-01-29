В Смоленске сотрудники полиции и общественники провели «круглый стол» по вопросам противодействия экстремизму и терроризму

Экстремизм и терроризм в настоящее время для всего человечества несет глобальную угрозу. Экстремистские проявления принимают новые формы и все более угрожающие масштабы.
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