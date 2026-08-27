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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер: «Полагаю, в «Мерседесе» сказали Расселлу, что он должен поддерживать Антонелли»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о том, что может означать применение « Мерседесом » командной тактики на Гран-при Нидерландов .

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