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Царьград

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Украина: принудительная мобилизация священников УПЦ продолжается в феврале

Украина: принудительная мобилизация священников УПЦ продолжается в феврале

В феврале украинские военкоматы мобилизовали двух священников Украинской православной церкви. Служители, в том числе Андрей Бацула из Киева, направлены в учебные центры ВСУ, создавая напряженность между духовенством и властями Украины.

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