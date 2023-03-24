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SZ: в Европе захотели заменить мясо растительной пищей

SZ: в Европе захотели заменить мясо растительной пищей

Европейские чиновники рассчитывают перевести население с мяса на растительную пищу. Такой подход, по их мнению, снизит выбросы метана в сельском хозяйстве, пишет Seznam zprávy.

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