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Пронедра

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Российские подразделения развивают наступление на Сумском направлении, резервы ВСУ уничтожаются на подступах

Российские подразделения развивают наступление на Сумском направлении, резервы ВСУ уничтожаются на подступах

На Сумском направлении разворачивается один из наиболее напряжённых эпизодов текущей кампании. Российские подразделения продолжают наращивать давление, продвигаясь в районе Уланово и Ястребщины, одновременно создавая условия для формирования нового окружения украинских сил.

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